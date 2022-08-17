Ульяновск, , 07:34 — REGNUM В Ульяновской области принято решение об увеличении региональной выплаты добровольцам батальонов «Симбирск» и «Свияга», которые формируются для участия в специальной военной операции в Донбассе. Размер единовременной выплаты вырастет с 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. Об этом заявил ульяновский губернатор Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Первоначально речь шла о 200 тыс. рублей в виде единовременной выплаты из регионально казны, к которой из муниципального бюджета Ульяновска предполагалось добавить 300 тыс. рублей. Руководитель региона поручил увеличить единовременную выплату бойцам батальонов «Симбирск» и «Свияга» до 300 тыс. рублей за счёт областной казны. Кроме того, ежемесячно они военнослужащие будут получать от 220 тыс. рублей в качестве денежного довольствия.

Алексей Русских поблагодарил добровольцев «за мужественное решение», заверив, что «и государство, и региональные власти окажут максимальную помощь каждому из вас и вашим семьям».

Отметим, что в Ульяновской области формируются именные батальоны «Симбирск» и «Свияга». В их составы входят добровольцы, которые после соответствующей подготовки поедут защищать Донбасс.

Отметим, что в соседней Чувашии формируется батальон связи «Атăл», где добровольцы получат 200 тыс. рублей из республиканского бюджета в качестве единовременной финансовой поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновске открыт один пункт отбора на военную службу по контракту. Ожидается, что в батальонах будут служить по 200 бойцов.

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