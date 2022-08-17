Пекин, , 07:32 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая продлила красную тревогу в связи с высокими температурами, что является самым серьезным предупреждением в ее четырехуровневой системе предупреждения о погоде, сообщает 17 августа агентство Синьхуа.

Жара Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР

По данным Национального метеорологического центра Китая, в некоторых районах Шэньси, Аньхоя, Хубэя, Хунани, Цзянси, Чжэцзяна, Шанхая, Фуцзяни, Сычуани, Чунцина, Гуйчжоу, Гуанси и Гуандуна ожидается высокая температура от 35 до 39 градусов по Цельсию.

По данным метеорологического центра, температура в некоторых районах провинций Сычуань, Чунцин, Хунань, Цзянси и Чжэцзян может превысить 40 градусов по Цельсию.

Центр рекомендовал местным властям принять экстренные меры против аномальной жары, приостановить работы на открытом воздухе, уделять пристальное внимание пожарной безопасности и проявлять особую заботу об уязвимых группах населения.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания.