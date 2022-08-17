Нижние Серги, Свердловская область, , 07:39 — REGNUM Прокуратура Нижнесергинского района Свердловской области проводит доследственную проверку по факту ДТП. В результате аварии погибла 16-летняя девушка, ещё три человека получили травмы, сообщили журналистам в пресс-службе областного ведомства.

Прокуратура Ysia.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла на 230-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург. Водитель автомобиля «Фиат Альбеа» двигался в сторону Красноуфимска, когда при обгоне грузовика с ним столкнулся. От удара легковой автомобиль отбросило на встречную машину «Ивеко».

В результате аварии погибла пассажирка легкового автомобиля. Водитель и ещё двое пассажиров госпитализированы.

Отметим, в июле на Среднем Урале зафиксирован рост числа ДТП. На дорогах региона произошли 268 аварий.

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