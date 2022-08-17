Горно-Алтайск, , 07:30 — REGNUM В Республике Алтай за семь месяцев 2022 года зарегистрировано 373 преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 151 меньше, чем в январе–июле 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Телефонный мошенник

При этом в суд направлено 170 уголовных дел против 203 за аналогичный период прошлого года.

«Несмотря на тенденцию к снижению количества зарегистрированных преступлений такой категории, к сожалению, их число остаётся значительным», — добавили в надзорном ведомстве.

Так, на этой неделе зафиксировано 25 киберпреступлений. В ходе одного из эпизодов пожилая жительница Горно-Алтайска лишилась 100 тыс. рублей после звонка от лжесотрудника полиции с сообщением о совершении ДТП её родственницей.