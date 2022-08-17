Шайенн, США, , 07:26 — REGNUM Член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Лиз Чейни, выступавшая с критикой экс-президента страны Дональда Трампа, проигрывает на праймериз республиканцев в штате Вайоминг, сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные избиркома по итогам обработки 46% голосов.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

16 августа в штате Вайоминг стартовали предварительные выборы Демократической и Республиканской партий США. Пока на праймериз республиканцев лидирует юрист Хэрриет Хэйгман, его поддерживают 64% голосовавших по предварительным итогам. Отмечается, что в поддержку кандидатуры Хэйгмана выступал Трамп. При этом Лиз Чейни пока набирает лишь 31,9% голосов.

Газета напоминает, что Чейни голосовала за импичмент Трампа. Сейчас она занимает должность замглавы комитета палаты представителей Конгресса США по расследованию событий в Вашингтоне в январе 2021 года. Кроме того, она нередко критикует Трампа.

Также газета привела данные подсчета голосов на праймериз демократов. Там побеждает Линнет Грей Булл, за нее отдали голоса 58,6% однопартийцев.