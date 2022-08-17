Благовещенск, 17 августа, 2022, 07:24 — ИА Регнум. В Амурской области стабилизируется гидрологическая обстановка, но транспортное сообщение пока не восстановлено с сёлами Ивановка и Осежино, а также посёлком Маревый. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 17 августа в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

24.mchs.gov.ru Паводок. Красноярский край

Читайте также: В Приамурье устраняют последствия паводка и уже ждут новый циклон

В Приамурье активно идёт ликвидация последствий паводка. Дома, которые освободились от воды, сушат и дезинфицируют. Уже просушены 34 здания и расчищены 54 участка. В аварийно-восстановительных работах задействованы 135 человек и 55 единиц техники, в том числе плавсредства. На освобожденных от воды участках дорог идёт ремонт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 по 22 августа в Амурской области снова пройдут сильные дожди, ливни и грозы. Синоптики прогнозируют сильный подъём уровня воды в реках региона.