Кито, , 07:24 — REGNUM Президент Эквадора Гильермо Лассо в связи с обнаружением у него меланомы пройдёт дообследование в клинике Хьюстона в США. Об этом 16 августа Лассо сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Гильермо Лассо (сс) Samurai Juan

Гильермо Лассо «Как уже известно, мне провели операцию на правом веке… в связи с подозрением на базально-клеточную карциному, однако врач сообщил, что речь идёт о меланоме».

По информации пресс-службы президента, личная поездка Лассо в США продлится с 16 по 21 августа. Об обнаружении у него злокачественной опухоли стало известно 14 августа.

Напомним, в июне Лассо бессимптомно переболел COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Перу Мигель Родригес объявил, что президент Эквадора Гильермо Лассо посетит Перу 29 августа для передачи ему полномочий временного председателя Андского сообщества наций.

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