Тегеран, 17 августа, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Американская телекомпания CNN со ссылкой на информированные источники на переговорах в Вене заявила, что Иран требует компенсации от США, если Вашингтон снова в одностороннем порядке выйдет из СВПД. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Надпись на стене в Иране «Долой США»

Телеканал процитировал дипломата, ознакомленного с делами на Ближнем Востоке, который отметил: «Иран стремится получить гарантии того, что, если следующий президент США выйдет из СВПД в одностороннем порядке, как это сделал бывший американский лидер, Исламская Республика получит определенную компенсацию от США».

Американский дипломат на условиях анонимности отметил, что Иран испытывает серьезные опасения по поводу возможности выхода следующего президента США из ядерной сделки и повторного введения санкций.

Он подчеркнул: «Похоже, что был достигнут прогресс, особенно в вопросе косвенного введения санкций против иранских компаний, которые ведут активную деятельность за рубежом. Точки зрения стали ближе друг к другу».