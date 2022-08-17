Тегеран, , 08:04 — REGNUM 16 августа иранский политический аналитик заявил, что одной из целей Ирана на переговорах в Вене является «увеличение расходов США на еще один вероятный односторонний выход из СВПД». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью катарской новостной сети Aljazeera Мохаммад Маранди заявил: «Учитывая высокую вероятность очередного одностороннего выхода США из ядерного соглашения, необходимо заставить эту страну заплатить определенную цену за такой исход».

Иранский политолог отметил, что такие издержки должны быть связаны не только с ядерными вопросами, но и с экономическими, политическими и юридическими аспектами.

Он привел пример того, что иностранные компании, работающие с Ираном, должны, например, получить всяческую поддержку, если США снова в одностороннем порядке выйдут из СВПД.