Пекин, , 07:21 — REGNUM Сброс воды в верховье реки Янцзы для повышения её уровня начала крупнейшая в мире гидроэлектростанция «Санься» («Три ущелья») в в центральной китайской провинции Хубэй. Об этом 17 августа сообщило Центральное телевидение Китая.

Река Янцзы

Сброс воды — это мера, направленная на пополнение запасов воды в среднем и нижнем течениях Янцзы, уровень которой упал из-за жары и засухи. Сброс воды начался 17 августа в 12:00 по местному времени (07:00 мск), в ближайшие несколько дней планируется из водохранилищ сбросить в реку 500 млн кубометров воды.

В ряде районов бассейна реки Янзцы осадков не наблюдалось уже более 20 дней подряд, при этом температура воздуха поднималась выше +30 градусов. Трудности с доступом к питьевой воде возникли у 830 тыс. человек.

Красный, наивысший, уровень опасности был введён из-за жары Центральным метеорологическим управлением КНР в провинциях Шэньси, Аньхой, Хубэй, Хунань, Цзянси, Чжэцзян, Фуцзянь, Сычуань, Гуйчжоу, Гуанси-Чжуанском автономном районе, а также в городах Шанхай и Чунцин. По данным метеорологов, здесь 17 августа ожидается аномальная жара с температурой воздуха днём до +39…+40 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снижении уровня воды на многих участках реки Янцзы и в других местах, в некоторых случаях до рекордно низкого уровня, из-за летней жары.

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