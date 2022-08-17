Тегеран, , 10:20 — REGNUM ЕС рассматривает реакцию Ирана на предложенный план возобновления ядерной сделки 2015 года как конструктивную, объявило агентство IRNA 16 августа со ссылкой на представителя Европейского союза.

Венские переговоры Https://www.irna.ir/

Агентство IRNA отметило, что комментарии являются первым позитивным признаком того, что иранская позиция, официально представленная ранее Европейскому союзу, позволит ещё дальше продвинуть переговоры.

Чиновник, который не захотел называть свое имя ввиду деликатности вопроса, отметил, что ответ Ирана все еще требует изучения, при этом другие стороны ядерных переговоров, в том числе США, Китай и Россия, также должны детально изучить его.

На прошлой неделе посредники ЕС распространили «окончательное» предложение по спасению знаковой ядерной сделки. Европейский союз охарактеризовал этот текст как последнюю оставшуюся надежду на спасение соглашения, которое призвано ограничить ядерную деятельность Тегерана в обмен на отмену санкций, в том числе в отношении его энергетического сектора. Однако комментарии высокопоставленных иранских чиновников наводят на мысль, что они добиваются дальнейших изменений.

«Вчера вечером мы получили ответ от Ирана. Мы изучаем его и консультируемся с другими участниками СВПД и США о дальнейших действиях», — заявила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и безопасности Набила Массрали.