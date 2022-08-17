Тегеран, , 08:18 — REGNUM 16 августа заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что расширение региональных транзитных маршрутов является главной повесткой дня иранской дипломатии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сафари сделал данное замечание, выступая на Конференции министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Он подробно остановился на эффективной деятельности Ирана в региональных транзитных коридорах. Сафари подчеркнул, что коридор — это не просто инструмент для транспортировки; это скорее инструмент для расширения торговли и продвижения национальной, региональной и глобальной экономики.

Министр дорожного и городского развития Ирана Ростам Кассеми был еще одним иранским чиновником, который выступил на конференции ранее в тот же день, где он выразил надежду, что конференция поможет достижению целей развития стран, не имеющих выхода к морю.

Министр подчеркнул, что экономическая дипломатия Ирана направлена на дальнейшее углубление отношений с развивающимися экономиками и соседними странами.