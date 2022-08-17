Тегеран, , 09:17 — REGNUM 16 августа посол Кубы в Тегеране Альберто Гонсалес Казальс высоко оценил помощь Ирана в тушении пожара на нефтяных объектах в кубинском городе Матансас. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Куба Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ходе беседы с журналистом IRNA посол заявил: «Как только Куба обратилась за помощью, иранское правительство выразило готовность вмешаться и помочь в тушении пожара».

Он отметил, что эксперты из министерства нефти Ирана все еще находятся на Кубе, чтобы оценить ущерб и поделиться своим опытом борьбы с подобными условиями. «Куба никогда не забудет помощь Ирана и навсегда останется благодарной», — сообщил Гонсалес Казальс.

Отметив, что Куба прилагает усилия для развития туристических отношений с Ираном, посол подчеркнул необходимость поиска авиакомпании для выполнения прямого рейса между Тегераном и Гаваной.

Однако он заявил, что Иран и Куба в течение долгих лет находятся под жесткими санкциями, которые повлияли на транспортные проблемы и поездки в обе страны.

Посол считает, что как только транспортные условия Ирана и Кубы будут улучшены, условия для туризма также приобретут позитивную динамику.