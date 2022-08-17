Ульяновск, 17 августа, 2022, 07:17 — ИА Регнум. В Ульяновске вынесен приговор участникам преступной группы, которых обвинили в кражах с автозавода. Шесть человек получили реальные сроки, остальные пятеро осуждены условно, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Фигурантами уголовного дела стали 11 ульяновцев. По данным следствия, в январе–июне 2021 года работники общества «УАЗ» похищали товарно-материальные ценности автозавода.

Правоохранители установили, что двое сотрудников предприятия прятали в тайники детали и запасные части для автомобилей, которые выносили с автозавода под видом ручной клади четверо других рабочих. В управлении также выяснили, что четверо охранников пропускали злоумышленников без досмотра.

В следственном управлении отмечают, что ещё один участник преступной группы, не являющийся работником завода, предоставлял за деньги гаражные боксы для складирования похищенного, а также искал покупателей и сбывал им детали.

Ущерб, причинённый предприятию, следствие оценило в 799 тыс. рублей. Правоохранители отмечают, что он возмещён в полном объёме.

Суд признал участников преступной группы виновными в краже в крупном размере (п. «а» ч.4 ст.158 УК). Шесть человек получили реальные сроки лишения свободы (3 — 4,5 года), пятерым назначены условные сроки. Также все они оштрафованы.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Карсунском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту краж с аграрного предприятия: по данным полиции, украли топливо и запасные части к сельхозтехнике.

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