Тегеран, , 08:06 — REGNUM 16 августа Иран и Россия подписали меморандум о взаимопонимании по расширению кинематографических отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

Меморандум о взаимопонимании по расширению кинематографических связей между министерствами культуры Ирана и Россией подписали директор Организации кинематографии Ирана Мохаммад Хазаи и заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.

Ссылаясь на подписание меморандума, атташе по культуре Ирана в России Масуд Ахмадванд заявил: «В результате координации, достигнутой на сегодняшней встрече, заместители министров культуры Ирана и России подписали меморандум о взаимопонимании по развитию кинематографических связей, совместному производству и показу кинематографических работ».

Он отметил, что по официальному приглашению заместителя министра культуры Российской Федерации Аллы Маниловой делегация Организации кинематографии Ирана также обсудит расширение взаимодействия двух стран в области кино и кинематографии с государственными учреждениями и российским частным сектором в ходе трехдневного визита в Москву.