Тегеран, , 09:45 — REGNUM 16 августа глава Высшего контрольного суда Ирана Мехрдад Базрпаш и его иракский коллега Рафиль Ясейн подписали меморандум о совместном сотрудничестве. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Базрпаш представил отчет о событиях в Высшем контрольном суде Ирана. Ссылаясь на контракты, подписанные между Ираном и Ираком, он настоятельно призвал к помощи Высшего счетного суда Ирака в этом отношении.

Реализация совместных проектов в нефтяной отрасли для использования имеющихся запасов и защиты совместных нефтегазовых ресурсов, а также планирование для мониторинга реализации проектов находились в числе иных важных вопросов, поднятых Базарпашем. Он также прокомментировал экологические проблемы, в частности феномен пыли и загрязнения воздуха, назвав нерациональное использование водных ресурсов одной из наиболее важных причин появления пыли.

В другом месте своего выступления Базрпаш предложил создать организацию аудиторских судов исламских стран.