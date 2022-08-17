Тегеран, , 10:44 — REGNUM 16 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 143 093, причем 78 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«За последние 24 часа от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 78 иранцев, в результате чего общее число смертей достигло 143 093», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 5972 новых случая заражения COVID-19, при этом 1113 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 190 330 пациентов из общего числа 7 488 493 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 1456 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 844 016 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 211 885 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.