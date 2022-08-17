Тегеран, 17 августа, 2022, 10:31 — ИА Регнум. 16 августа министр высшего образования и научных исследований Сирии Бассам Башир Ибрагим выразил желание своей страны активизировать совместное научное сотрудничество с Ираном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Ибрагим сделал это заявление на встрече с президентом Технологического университета Малек Аштар Гасемом Тагизаде и его коллегами в Дамаске. Обе стороны обсудили пути улучшения научно-технического сотрудничества.

Сирийский министр подчеркнул, что его страна заинтересована в расширении сотрудничества в области науки, проведении научных семинаров и обмене опытом.

По словам сирийского чиновника, использование научно-технического опыта иранских исследовательских центров, таких как Технологический университет Малек Аштар, имеет большое значение с точки зрения передачи технологий и знаний в университеты Сирии.

Министр также призвал к выполнению подписанных ранее меморандумов о взаимопонимании между двумя сторонами, подчеркнув значимость расширения сотрудничества с целью обеспечения взаимных интересов.

Тагизаде, со своей стороны, указал на дружественные связи между Сирией и Ираном, а также взаимные программы по расширению научного, культурного и исследовательского сотрудничества, подчеркнув, что Тегеран готов расширять взаимодействие в этом отношении.