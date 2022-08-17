Томск, 17 августа, 2022, 07:11 — ИА Регнум. В Томскую область прибыла делегация врачей из Луганской Народной Республики во главе с первым замминистра здравоохранения республики Олегом Валиевым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Департамент здравоохранения Томской области Делегация врачей из ЛНР прибыла в Томск

16 августа медики посетили НИИ генетики и ряд отделений клиник СибГМУ, где познакомились с организацией высокотехнологичной и экстренной медицинской помощи в регионе. По словам Валиева, Томск на слуху в медицинском сообществе.

«Поэтому выбор пал на ваш регион. Мы под эмоциональным впечатлением, нам есть чему поучиться у вас в плане организации и перехода на трехуровневую систему оказания помощи», — отметил он.

Ректор Сибирского медицинского университета Евгений Куликов предложил гостям из ЛНР помощь по повышению квалификации специалистов в дистанционном формате. Будет проведён ряд обучающих семинаров с участием главврачей.