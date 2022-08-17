Тегеран, , 08:07 — REGNUM Иран представил свой ответ на последний проект потенциальной сделки в Вене, который был предложен Европейским союзом, призывая к гибкости со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 августа.

Венские переговоры Https://www.irna.ir/

«Окончательное соглашение о возобновлении реализации ядерной сделки 2015 года, официально известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), станет еще ближе, чем когда-либо, если США примут требования устойчивого, надежного соглашения в действии», — говорится в заявлении.

Судя по комментариям иранской переговорной группы, разногласия возникают по трем вопросам, два из которых были устно приняты США, однако Иран настаивает на их включении в текст.

Высший совет национальной безопасности Ирана собрался 15 августа вечером, подробно обсудив данную проблему. Совет принял решение относительно позиции Ирана по предложенному ЕС проекту.

Мохаммад Маранди, помощник иранской переговорной группы, написал в твиттере, что нерешенные вопросы могут быть решены в ближайшее время.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс ранее отметил, что Вашингтон сделает также представит свой ответ ЕС. Однако он подчеркнул, что США готовы следовать СВПД, если Иран сделает то же самое.