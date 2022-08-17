Париж, , 07:02 — REGNUM Французские власти осуждают вынесенное судом Мьянмы решение приговорить бывшего мьянмского государственного советника Аун Сан Су Чжи к шести годам тюрьмы. Об этом сообщило агентство Reuters.

Аун Сан Су Чжи Claude TRUONG-NGOC

Париж также вновь призвал Нейпьидо положить конец насилию в республике. По информации журналистов, приговор Су Чжи был вынесен 15 августа.

В ее адрес было предъявлено обвинение в совершении различных преступлений, начиная от взяточничества и заканчивая нарушениями на выборах. Сама осужденная называет обвинения в свой адрес абсурдными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Associаted Press распространило информацию о том, что после казни четырех активистов в Мьянме в сенате Конгресса США активизировалось обсуждение законопроекта о новых санкциях против этой азиатской страны.

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