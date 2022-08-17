Пхеньян, 17 августа, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму с поздравлениями с Днем освобождения Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«В телеграмме глава ДНР от имени народа ДНР и от себя лично от всей души поздравил уважаемого товарища Ким Чен Ына с днем освобождения Кореи. Он отметил, что в прошлое время история корейского народа полна испытаний, а на пути к свободе было немало трудностей, но корейский народ отважно и достойно преодолел их. Сегодня народ Донбасса тоже борется за свободу и историческую справедливость, как корейский народ 77-летней давности», — говорится в сообщении.

Также Пушилин отметил, что стойкость и воля к победе корейского народа является примером для множества стран. Он также выразил уверенность, что Донецк и Пхеньян продолжат развивать сотрудничество, которое принесет пользу жителям этих государств. Кроме того, Пушилин пожелал крепкого здоровья северокорейскому лидеру, а народу КНДР — благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 77-й годовщиной освобождения Кореи. В ответ северокорейский лидер отправил Путину телеграмму с благодарностью, в которой он указал на особую роль Красной Армии в освобождении Кореи от японских милитаристов.