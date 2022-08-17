Иркутск, , 06:59 — REGNUM Пассажирский самолёт Ан-24, 17 августа вылетевший из Иркутска в Таксимо, через 35 минут полёта вернулся в аэропорт из-за отказа одного из двигателей. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Подготовка самолета Ан-26 (грузовая версия Ан-24) Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Был отказ правого двигателя. Благополучно приземлился, никто не пострадал. Летел из Иркутска в Таксимо. Он взлетел, пролетел 35 минут, произошёл отказ, он вернулся», — передаёт ТАСС слова представителя иркутского аэропорта.

Отмечается, что на борту самолёта Ан-24 авиакомпании «ИрАэро», выполнявшего рейс РД-145W (11:16), находились 45 пассажиров и четыре члена экипажа.