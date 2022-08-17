Улан-Удэ, , 06:58 — REGNUM В Бурятии за сутки 16 августа выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом, что более чем втрое больше, чем за предыдущие сутки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 213 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в ведомстве.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 139 834. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 135 546 пациентов, в том числе 188 за сутки. Жертвами коронавируса стали 3042 (+1) человек.

По данным на утро 17 августа, в ковидных стационарах республики лечатся 209 больных, состояние 51 из которых осложнено внебольничной пневмонией. 17 пациентов находятся в реанимации, занятость коечного фонда составила 81%. На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1037 человек.