Ульяновск, 17 августа, 2022, 06:57 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть возросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Соответствующие оперативные данные публикует управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации ведомства, 16 августа в области лабораторно выявлено 127 носителей новой коронавирусной инфекции, что на два случая больше, чем было сутками ранее, 15 августа. Напомним, что 13 и 14 августа официально подтверждено соответственно 119 и 117 случаев инфицирования коронавирусом.

Что касается тестирований на коронавирус, то в Ульяновской области сделано 2 220 045 лабораторных исследований, в том числе 16 августа проведено 2437 анализов.

Отметим, что особое внимание в регионе уделяется лечению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые находятся в зоне риска в условиях пандемии коронавируса. В перечень обеспечения данной категории больных бесплатными лекарствами входит 23 наименования препаратов, каждый врач может выписать рецепт пациенту на 3-6 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM , с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 205 802 случая заражения коронавирусом, выздоровели 199 716 пациентов, скончались 4726 ковидных больных.