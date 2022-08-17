Вашингтон, , 06:57 — REGNUM Заявления о намерении провести контрнаступление на юге Украины постоянно повторяют киевские власти, полностью позабыв об уроке Курской битвы. Такое заявление сделал публицист Уильям Линд в статье, опубликованной 16 августа в издании American Conservative.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Линд пояснил, что властям Украины не стоит постоянно и громогласно оповещать весь мир о своих планах.

«Украина третий месяц подряд трубит о крупном контрнаступлении на юге, тем самым игнорируя урок Курской битвы (если противник знает, где ты планируешь атаковать, нужно атаковать в другом месте)», — указал публицист.

В свою очередь, автор статьи в New York Times отметил, что украинские войска не смогут осуществить контрнаступление в направлении Херсона без огромных потерь. Указывалось, что армии Украины потребуется тяжёлое вооружение в большом количестве, но такого у Киева на сегодняшний день попросту нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник, бегство киевской армии к линии Славянск — Краматорск — Дружковка — вопрос самого ближайшего времени.

Читайте ранее в этом сюжете: Бегство ВСУ к Славянску — вопрос самого ближайшего времени: дипломат