Москва, , 06:55 — REGNUM Присутствие представителей иностранных государств на форуме «Армия-2022» в России свидетельствует о провале антироссийских санкций, заявил замглавы генштаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи в эфире телеканала «Россия-24».

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Даже выставка, на которой присутствуют многие компании из разных стран мира, показывает, что санкции не могут ничего сделать», — заявил он.

Аболлахи отметил, что на форуме присутствовали и высшие должностные лица иностранных государств. Он добавил, что усиление сотрудничества между Ираном и Россией приведет к более сильному снижению эффекта от антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в Иране начался международный конкурс беспилотных летательных аппаратов с участием четырех стран. В нем принимают участие команды из Ирана, России, Белоруссии и Армении.