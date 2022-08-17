Чебоксары, 17 августа, 2022, 06:45 — ИА Регнум. В Чебоксарах проводится проверка по факту происшествия в городском парке, где в бассейне начал тонуть пятилетний мальчик. Ребёнка госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

ЧП произошло днём 15 августа 2022 года в бассейне парка «Амазония» в Московском районе Чебоксар. Предварительно правоохранители установили, что пятилетний ребёнок купался в одном из бассейнов и, оставшись без присмотра, оказался на дне. Его вытащили из бассейна спасатели.

«Ребёнок пришёл в бассейн вместе с матерью и купался в бассейне глубиной 1,4 метра в надувном круге», — говорят в прокуратуре Чувашии.

В надзорном ведомстве отмечают, что ребёнок был экстренно госпитализирован в больницу тяжёлом состоянии.

Прокуратура взяла на контроль проводимую процессуальную проверку. Также будет дана оценка действиям родителей и сотрудников развлекательного комплекса, проверяется соблюдение требований безопасности при предоставлении услуг.

Напомним, что ранее ЧП произошло в декабре 2020 года в бассейне гостевого комплекса в Моргаушском районе Чувашии. Как сообщало ИА REGNUM , постоялец погиб при купании от удара током, виновным в его гибели признали хозяйку и администратора комплекса.

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Ранее трагедия произошла 3 марта 2022 года на уроке плавания в Чувашии. По данным правоохранителей, во время занятий 13-летней девочке, «находившейся в бассейне, стало плохо», — в результате она скончалась, несмотря на реанимационные мероприятия.

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