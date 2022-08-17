Каракас, 17 августа, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Венесуэла окажет помощь Кубе в реконструкции ее морского порта для супертанкеров, который был частично уничтожен пожаром после удара молнии. Об этом заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире национального телевидения.

Eneas de Troya Николас Мадуро

Объект находится в кубинской провинции Матансас и является единственным в стране объектом, который обслуживает супертанкеры. Порт способен принимать до 2,4 млн баррелей сырой нефти и мазута.

По словам Мадуро, он поручил министру нефти Венесуэлы и президенту государственной PDVSA Асдрубалу Чавесу связаться с кубинскими властями, «чтобы начать проектирование обновленной супертанкерной верфи».

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в порту в Матансасе вспыхнул 5 августа. Ликвидация огня заняла почти семь суток. В результате происшествия погибли по меньшей мере шесть человек и десять пропали без вести.

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