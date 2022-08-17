Нью-Йорк, США, , 06:37 — REGNUM Организация Объединенных Наций намерена провести ротацию военнослужащих в своей миротворческой миссии на территории Мали, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе пресс-конференции.

Мали Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы приветствуем достижение согласия между переходным правительством Мали и нашей миротворческой миссией», — заявил он.

По словам Дюжаррика, в скором времени в Мали направятся военнослужащие из Бангладеш. Также ротации подвергнутся около 400 военных из Сенегала. Ранее ООН заявляло о приостановке ротации военнослужащих миротворческой миссии в Мали, после того как власти республики задержали 49 военных из Кот-д’Ивуара и обвинили их в наемничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа президент Франции Эммануэль Макрон официально подтвердил вывод французских военных из Мали. По его словам, 15 августа последний французский военнослужащих, принимавший участие во операции «Бархан», уехал из республики.

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