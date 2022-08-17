Вашингтон, 17 августа, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Заявление о намерении приобрести английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» сделал американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск. Соответствующую публикацию владелец компаний SpaceX и Tesla разместил 16 августа на своей странице в Twitter.

thierry ehrmann Илон Маск

«Кроме того, я покупаю «Манчестер Юнайтед», не благодарите», — так написал Маск в своём комментарии к публикации касательно его взглядов на внутриполитическую ситуацию в Соединённых Штатах.

Напомним. футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» является на сегодняшний день одним из самых популярных и успешных в мире. Владельцами клуба является семья Глейзеров из США. «Манчестер Юнайтед» три раза становился победителем Лиги чемпионов и 20 раз побеждал в английской премьер-лиге.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Маск объявил о поддержке умеренных республиканцев и умеренных демократов.