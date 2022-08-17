Москва, 17 августа, 2022, 06:21 — ИА Регнум. В среду, 17 августа, в Москве сохранится сухая жаркая погода с переменной облачностью и температурой воздуха до +29… +31 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жара в Москве. Вода

В ночь на 18 августа в столице будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха +16… +18 °C.

Ветер восточный, юго-восточный 6−11 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +27… +32 °C днём. Ночью — +13… +18 °C.

В четверг, 18 августа, днём в столице ожидается +27… +29 °C, по области +25… +30 °C, облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. Ночью в регионе ожидается +14… +19 °C, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «оранжевый» уровень погодной опасности, объявленный в Москве из-за сильной жары, продолжает действовать до среды, 17 августа.