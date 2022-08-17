Екатеринбург, 17 августа, 2022, 06:12 — ИА Регнум. В Свердловской области в уборке урожая задействовано около 4600 тракторов. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерноуборочный комбайн

Также на работах занято 680 зерноуборочных комбайнов и 330 кормоуборочных. В 2021 году при господдержке аграрии приобрели 419 единиц техники.

Аграрии могут обновлять технику с помощью государства. Субсидии из областного бюджета можно получить на приобретение комбайнов для уборки капусты, а также машин для сортировки, калибровки или очистки семян и зерна. Также государство поможет с покупкой поливальных и дождевальных машин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области уже идёт уборка урожая. Пока его объёмы выше прошлогодних уровней.