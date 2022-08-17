Пекин, , 06:10 — REGNUM Общее число выявленных в Китае случаев заражения коронавирусом выросло за сутки на 3036 и достигло 236 898. Об этом сообщила на своем сайте Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что 2399 фактов инфицирования относятся к бессимптомным. Днем ранее в стране было зарегистрировано 2526 новых носителей SARS-CoV-2.

Наиболее сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией наблюдается в курортном городе Санья на китайском острове Хайнань, где с 1 по 16 августа зафиксировали 9263 случаев COVID-19, включая бессимптомные — 5287.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в городе Иу в восточной китайской провинции Чжэцзян был введен трехдневный локдаун из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

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