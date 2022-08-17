Сеул, , 06:07 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что не желает вооруженного конфликта с КНДР. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции в честь завершения 100 дней пребывания на посту президента, сообщает агентство Рёнхап.

Две Кореи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Наше правительство не может этого гарантировать. Но ни я, ни наше правительство вовсе не желаем силового изменения нынешней ситуации в Северной Корее», — заявил он.

Президент республики добавил, что не желает изменения текущего положения дел на Корейском полуострове путем конфликта. По его словам, ситуация должна меняться благодаря экономическим и дипломатическим усилиям Сеула. Кроме того, Юн Сок Ёль пообещал наладить диалог Пхеньяна с Вашингтоном в случае ядерного разоружения КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД КНДР раскритиковал генсека ООН Антониу Гутерреша за призыв к ядерному разоружению, а также обвинил главу организации в лицемерии. Отмечалось, что Пхеньян имеет право владеть ядерным оружием для защиты собственного суверенитета и национальных интересов от агрессии со стороны других государств.