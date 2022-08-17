Сеул, 17 августа, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что не желает вооруженного конфликта с КНДР. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции в честь завершения 100 дней пребывания на посту президента, сообщает агентство Рёнхап.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Две Кореи

«Наше правительство не может этого гарантировать. Но ни я, ни наше правительство вовсе не желаем силового изменения нынешней ситуации в Северной Корее», — заявил он.

Президент республики добавил, что не желает изменения текущего положения дел на Корейском полуострове путем конфликта. По его словам, ситуация должна меняться благодаря экономическим и дипломатическим усилиям Сеула. Кроме того, Юн Сок Ёль пообещал наладить диалог Пхеньяна с Вашингтоном в случае ядерного разоружения КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД КНДР раскритиковал генсека ООН Антониу Гутерреша за призыв к ядерному разоружению, а также обвинил главу организации в лицемерии. Отмечалось, что Пхеньян имеет право владеть ядерным оружием для защиты собственного суверенитета и национальных интересов от агрессии со стороны других государств.