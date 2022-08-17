Сеул, , 06:02 — REGNUM Южная Корея готова оказать КНДР всеобъемлющую помощь и даже «замолвить словечко» перед Вашингтоном, если Пхеньян откажется от своей ракетно-ядерной программы. Об этом президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 17 августа заявил на пресс-конференции.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Republic of Korea

Юн Сок Ёль «В своей поздравительной речи по случаю годовщины освобождения Кореи я предложил смелый план, который включает политическую, экономическую, военную поддержку, если Северная Корея прекратит разработку ядерных вооружений».

По информации агентства Yonhap, «смелый план» Юн Сок Ёля включает в себя и «дипломатическую помощь, направленную на нормализацию отношений между» Северной Кореей и Соединёнными Штатами. Также Сеул готов в его рамках обсуждать вопросы сокращения обычных систем вооружения, оказания помощи северному соседу в сфере продовольствия, сельскохозяйственных и медицинских технологий, международных финансов и инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Корее надеется, что КНДР отреагирует на предложение президента Юн Сок Ёля восстановить северокорейскую экономику в обмен на шаги по денуклеаризации. Эта инициатива была «решительно поддержана» властями США.

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