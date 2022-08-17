Лондон, 17 августа, 2022, 05:48 — ИА Регнум. Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак отверг план Лейбористской партии о заморозке цен на энергоносители в стране, если его изберут главой правительства. Об этом политик заявил 16 августа в ходе дебатов с другим претендентом на должность премьер-министра Лиз Трасс, которая возглавляет МИД Соединенного Королевства.

UK Government Риши Сунак

По мнению Сунака, предложенную идею нельзя рассматривать как «правильный подход». Ему задали вопрос, что он предпримет, чтобы помочь предприятиям с расходами на энергию. Кандидат в премьеры сказал, что он планирует снизить налоговые ставки для бизнеса.

Ранее лидер лейбористов Кир Стармер обнародовал план на сумму в 29 млрд фунтов стерлингов, касающийся заморозки стоимости энергоносителей на шесть месяцев, начиная с октября 2022 года.

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