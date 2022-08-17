Кандидат в премьеры Британии оценил идею с заморозкой цен на энергоносители
Лондон, 17 августа, 2022, 05:48 — ИА Регнум. Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак отверг план Лейбористской партии о заморозке цен на энергоносители в стране, если его изберут главой правительства. Об этом политик заявил 16 августа в ходе дебатов с другим претендентом на должность премьер-министра Лиз Трасс, которая возглавляет МИД Соединенного Королевства.
По мнению Сунака, предложенную идею нельзя рассматривать как «правильный подход». Ему задали вопрос, что он предпримет, чтобы помочь предприятиям с расходами на энергию. Кандидат в премьеры сказал, что он планирует снизить налоговые ставки для бизнеса.
Ранее лидер лейбористов Кир Стармер обнародовал план на сумму в 29 млрд фунтов стерлингов, касающийся заморозки стоимости энергоносителей на шесть месяцев, начиная с октября 2022 года.
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