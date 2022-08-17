Екатеринбург, 17 августа, 2022, 05:43 — ИА Регнум. В Свердловской области летом 2022 года урожайность выросла по сравнению с 2021 годом. Об этом заявил журналистам первый замминистра АПК и потребительского рынка региона Сергей Шарапов.

Александр Погожев ИА REGNUM Кукуруза

По его словам, урожайность зерновых составляет 22-25 центнеров с гектара. Это больше, чем годом ранее.

Оптимистично смотрят на урожай и участники агросектора. Директор АО «Агрофирма «Патруши» Александр Соколов отмечает, что хозяйству уже удалось заготовить 28 тыс. тонн кормов при плане в 36 тыс. Такжеесть планы убрать тысячу гектаров кукурузы. Всего этого объёма хватит на то, чтобы кормить коров год и два месяца.

Добавим, всего по области предстоит убрать кукурузу с 31 тыс. гектаров. А скоро приступят к уборке 40 тыс. гектаров технических культур.

Погода пока благоприятствует сельхозпроизводителям. Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области уже убраны зерновые с 15% площадей.