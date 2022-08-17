Москва, 17 августа, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Российские ученые разработали программное обеспечение, позволяющее облегчить установку сосуда при нейрохирургических операциях. Об этом рассказал и. о. заведующего лабораторией механики неупорядоченных сред Института гидродинамики СО РАН Даниил Паршин.

ИА REGNUM Информационные технологии

«Мы сделали программу — ассистент для хирурга, которая на основе его манипуляций над DICOM-изображением сосудов головного мозга пациента и применении методов математического моделирования кровотока выдает рекомендации, где и под каким углом установить анастомоз (шунт)», — цитирует его ТАСС.

Паршин добавил, что благодаря полученному изображению хирург сможет выставить метки согласно указаниям программы. Затем по этим меткам будет создана модель сосудистой сети, расчет которой и позволит выбрать оптимальный шунт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральный институт промышленной собственности отметил, что в России количество заявок на регистрацию программного обеспечения в первой половине 2022 года выросло на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За этот срок в России подали 13 706 заявок на регистрацию ПО.