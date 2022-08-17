Киев, , 05:39 — REGNUM Планами киевского режима разрушить Крымский мост поделился 16 августа советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в беседе с британским изданием Guardian.

Крымский мост Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По мнению Подоляка, соединяющий полуостров Крым с материковой частью России Крымский мост был построен «незаконно». При этом украинский чиновник указал на большое военное значение моста.

«Такие объекты должны быть уничтожены», — отметил Подоляк.

Каким способом украинские боевики смогут попробовать осуществить атаку на Крымский мост, советник главы офиса президента Украины уточнять не стал.

Стоит отметить, что данная угроза — далеко не первая со стороны украинских властей. В частности, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что обсуждал планы уничтожения моста с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом на июньском саммите НАТО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Крыму планы киевского режима по нанесению ударов по Киевскому мосту назвали безумием.

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