Киев, 17 августа, 2022, 05:39 — ИА Регнум. Планами киевского режима разрушить Крымский мост поделился 16 августа советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в беседе с британским изданием Guardian.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

По мнению Подоляка, соединяющий полуостров Крым с материковой частью России Крымский мост был построен «незаконно». При этом украинский чиновник указал на большое военное значение моста.

«Такие объекты должны быть уничтожены», — отметил Подоляк.

Каким способом украинские боевики смогут попробовать осуществить атаку на Крымский мост, советник главы офиса президента Украины уточнять не стал.

Стоит отметить, что данная угроза — далеко не первая со стороны украинских властей. В частности, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что обсуждал планы уничтожения моста с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом на июньском саммите НАТО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Крыму планы киевского режима по нанесению ударов по Киевскому мосту назвали безумием.