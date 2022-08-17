Ханты-Мансийск, , 05:35 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) подростки с пневматической винтовкой пугают жителей сразу нескольких дачных кооперативов. Об этом сообщает «СургутИнформТВ».

Ребёнок с оружием Цитата из х/ф «Один дома». Реж. Крис Коламбус. 1990. США

В социальных сетях жители дачных кооперативов «Прибрежный», «Энергостроитель» и «Дорожник» рассказывают о стреляющих из пневматической винтовки по птицам и собакам подростках. Выкладывают видеосвидетельства своих слов.

Полицейские Сургута проводят проверку сообщений. Ведутся поиски подростков. Также правоохранителям предстоит узнать, где несовершеннолетние раздобыли оружие и рассмотреть вопрос о постановке их на профилактический учёт.

При этом начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сургутского района Ольга Суханова заявляла газете «Сургутская трибуна», что в муниципальном образовании за последние пять лет значительно снизилась подростковая преступность: с 33 случаев в 2017 году до восьми в 2022 году.