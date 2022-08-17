Екатеринбург, 17 августа, 2022, 05:31 — ИА Регнум. В Свердловской области аграрии приступили к уборке зерновых. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пшеница

Всего убрать предстоит почти 350 тыс. га. Основная часть урожая является кормовой. Она пойдёт на корм птице и крупному рогатому скоту.

Уже убрано 15% площадей, отмечает первый замминистра АПК и потребительского рынка региона Сергей Шарапов. А лидером по этому показателю является Ирбитский район. Там уже убрано 25% площадей.