Токио, , 05:30 — REGNUM Два новых корабля с системами противоракетной обороны (ПРО) Aegis власти Японии рассчитывают также вооружить крылатыми ракетами большой дальности, способными поражать наземные цели на дистанции до одной тысячи километров. Об этом ссылкой на источники 17 августа сообщает газета Yomiuri.

Японские ВМС

Предполагается, что новые корабли с Aegis окажутся эффективнее, чем восемь уже стоящих на вооружении японских ВМС кораблей с этими системами. Во время постоянного дежурства в Японском море они должны будут отслеживать возможные запуски ракет КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония планирует построить для своих ВМС два новых боевых корабля с морскими версиями системы ПРО Aegis, вместо приобретения у США двух наземных комплексов Aegis Ashore. О намерении отказаться от наземных комплексов в пользу размещения на морских носителях Токио объявило летом 2020 года.

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