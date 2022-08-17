Донецк, , 05:15 — REGNUM Киевская армия обстреляла населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике оперативно-тактической ракетой «Точка-У», сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в официальном канале в Telegram.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Н. п. Красногоровка — н. п. Пантелеймоновка. Выпущена 1 ракета «Точка У» из ОТРК», — рассказали в представительстве.

Также киевские войска выпустили по Донецку 14 снарядов калибра 155 мм, который принят в качестве стандарта в вооруженных силах стран НАТО. По предварительным данным, в Пантелеймоновке от обстрела погиб мужчина. Также в населенном пункте зафиксировали множественные разрушения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа киевская армия обстреляла территорию Луганской Народной Республики тактическими ракетами «Точка-У». Ракету удалось перехватить и сбить российскими средствами противовоздушной обороны.