Ханты-Мансийск, 17 августа, 2022, 05:13 — ИА Регнум. В одной из школ Сургута (ХМАО) в этом году откроется 30 первых классов. Об этом сообщил «Новостям Югры» директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

Булатова Екатерина ИА REGNUM День знаний

По данным окружного департамента образования и науки, 1 сентября 2022 года за парты югорских школ сядет рекордное за все годы число первоклассников — 27 961 ребёнок.

Всего в учебном году 2022-2023 в Югре 308 школ примут 233 532 ученика, из них 15 тысяч школьников с ограниченными возможностями здоровья. В первую смену будут учиться 73,9% учащихся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом учебном году в Ханты-Мансийском автономном округе за парты сели 230 тысяч школьников, в том числе около 26 тысяч первоклассников.