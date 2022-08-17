Амстердам, , 05:10 — REGNUM Пост гендиректора нидерландской компании Philips покинет осенью Франс Ван Хаутен, проработавший в этом качестве почти 12 лет. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба компании на своём сайте.

Аппарат ИВЛ Дарья Драй © ИА REGNUM

Ван Хаутен готовится уйти со своего поста 15 октября, на смену ему придёт Рой Якобс, который работает в компании с 2010 года. Такие кардинальные для Philips кадровые перестановки происходят на фоне масштабного отзыва товаров, в частности аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), а также падения акций компании на 50% с июня 2021 года.

Речь идёт о более пяти миллионах аппаратов ИВЛ, при их использовании были «выявлены потенциальные риски для здоровья». При работе этих аппаратов используют специальную пену, выяснилось, что эта пена выделяет токсичные газы. Отзыв аппаратов грозит компании множеством коллективных исков и потерей как минимум €900 млн.

Отмечается, что информация об отзыве гендиректора компании положительно отразилась на росте акций Philips: он составил 4,28%. При этом компания уточняет, что Ван Хаутен будет до конца апреля 2023 года выступать в качестве советника.