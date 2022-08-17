Стокгольм, , 05:09 — REGNUM Резервная шведская теплоэлектростанция Karlshamnsverket, которая использует для выработки энергии мазут, перешла на регулярный цикл работы из-за небывалого роста цен на природный газ в королевстве. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя энергетического оператора Швеции Uniper SE Торнбьерна Ларссона.

Танкеры с мазутом (сс) U.S. Navy photo by Photographer's Mate 2nd Class Samuel W. Shavers

По его информации, электростанция работает последние семь дней на мощности от 200 до 300 МВт, расходуя от 50 до 70 тонн мазута в час. В Bloomberg отметили, что стоимость электроэнергии в южной части Швеции, где находится Karlshamnsverket, возросла на 51%, что является историческим максимумом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Великобритания начала закупать сжиженный природный газ у Австралии из-за энергетического кризиса, с которым столкнулась Европа.

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