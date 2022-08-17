Стокгольм, 17 августа, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Резервная шведская теплоэлектростанция Karlshamnsverket, которая использует для выработки энергии мазут, перешла на регулярный цикл работы из-за небывалого роста цен на природный газ в королевстве. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя энергетического оператора Швеции Uniper SE Торнбьерна Ларссона.

(сс) U.S. Navy photo by Photographer's Mate 2nd Class Samuel W. Shavers Танкеры с мазутом

По его информации, электростанция работает последние семь дней на мощности от 200 до 300 МВт, расходуя от 50 до 70 тонн мазута в час. В Bloomberg отметили, что стоимость электроэнергии в южной части Швеции, где находится Karlshamnsverket, возросла на 51%, что является историческим максимумом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Великобритания начала закупать сжиженный природный газ у Австралии из-за энергетического кризиса, с которым столкнулась Европа.